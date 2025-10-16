Bouygues Telecom, Free et Orange ont déposé une offre commune de 17 milliards d’euros pour racheter l’opérateur au groupe Altice. Une opération inédite bien accueillie par les investisseurs qui fait bondir les cours en Bourse et ravive les débats sur la concentration du secteur. Moins de concurrence, plus de rentabilité… mais à quel prix pour les consommateurs ? Réponse avec Lucas Mediavilla, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 16 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro