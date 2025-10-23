 Aller au contenu principal
L'OM craque en fin de match et s'incline face à Lisbonne

information fournie par France 24 23/10/2025 à 08:28

Réduits à 10 et au bout d'une valeureuse deuxième mi-temps, les Marseillais se sont fait surprendre dans les derniers instants par le Sporting Portugal. "C'est scandaleux", a déclaré Pierre Emerick Aubameyang, attaquant gabonais de l'OM à propos de l'arbitrage. Après une première mi-temps quasiment parfaite, les Marseillais ont perdu Emerson Palmieri sur carton rouge, un tournant dans le match qui a profité au Sporting. Marseille encaisse une deuxième défaite en Ligue des Champions.

