L’or vient de franchir un nouveau sommet historique à plus de 3 500 $ l’once. La valeur refuge par excellence, a-t-elle encore du potentiel ou frôle-t-elle son plafond ? L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 3 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Nouveau record du cours de l’or : encore du potentiel ?
Valeurs associées
|3 552,51 USD
|Six - Forex 1
|+0,53%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro