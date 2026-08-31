Notre épargne est-elle vraiment « paresseuse » ?

information fournie par Ecorama • 31/08/2026 à 13:10

À La REF du Medef, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé à mieux orienter l'argent des ménages vers les entreprises du continent, estimant que « l'Europe a de l'épargne » mais que « malheureusement cette épargne est paresseuse ». Des milliers de milliards d'euros dorment sur les comptes bancaires européens, même si les banques reprêtent ensuite cet argent aux entreprises et aux ménages, et une partie importante de l'épargne européenne s'investit hors du continent, souvent aux États-Unis. Comment remettre cette épargne au service des entreprises européennes et que propose concrètement la Commission avec l'Union de l'épargne et des investissements ? L'analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 31 août 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.