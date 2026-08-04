Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a affirmé mardi qu'"en aucun cas l'espace Schengen n'(avait) été compromis" lors de la crise migratoire survenue à Ceuta fin juillet.
L'espace Schengen pas "compromis" pendant la crise migratoire à Ceuta, assure Madrid
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro