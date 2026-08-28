Un soldat colombien de la Légion étrangère française a été enlevé début août dans une région de Colombie contrôlée par la guérilla. "Il était en permission" et "n'était pas dans le cadre de ses activités professionnelles", fait savoir en déplacement à Châlon-en-Champagne la ministre française des Armées Catherine Vautrin. SONORE
La ministre française des Armées réagit à l'enlèvement d'un soldat de la Légion en Colombie
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