information fournie par Ecorama • 27/08/2026 à 13:07

La consommation des Français a rebondi au deuxième trimestre selon l'Insee, mais la sécheresse et cinq canicules en deux mois font craindre une dérive des prix alimentaires. Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U, était l'invité d'une émission spéciale d'Ecorama enregistrée à La REF du Medef, à Roland Garros, à Paris, un rendez-vous dont Boursorama est partenaire média.

Parmi les sujets abordés : le bilan de la consommation cet été dans la grande distribution, la remontée des prix à la pompe avec un baril de nouveau autour de 90 dollars, les hausses attendues sur les salades, tomates, carottes et brocolis, le risque de pénurie de légumes cet hiver, la chute de la production de lait, les chiffres de l'Observatoire des prix des fruits et légumes de Familles Rurales qui pointe une hausse de 54% sur les fruits et de 62 % sur les légumes depuis 2015 contre 21% pour l'inflation générale, la proposition de loi 100 produits sains à prix coûtant, le prix de l'eau en bouteille, le pessimisme des chefs d'entreprise mesuré par OpinionWay à l'approche de la présidentielle, et les propositions de La France insoumise sur les héritages et les milliardaires.