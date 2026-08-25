Le leader de Place publique Raphaël Glucksmann effectue son premier déplacement après l'annonce de sa candidature à la présidentielle sur le site éolien d'Andilly, en Charente-Maritime, accompagné du sénateur écologiste Yannick Jadot. IMAGES
Raphaël Glucksmann en Charente-Maritime pour son premier déplacement de campagne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro