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Raphaël Glucksmann en Charente-Maritime pour son premier déplacement de campagne

information fournie par AFP Video 25/08/2026 à 14:26

Le leader de Place publique Raphaël Glucksmann effectue son premier déplacement après l'annonce de sa candidature à la présidentielle sur le site éolien d'Andilly, en Charente-Maritime, accompagné du sénateur écologiste Yannick Jadot. IMAGES

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