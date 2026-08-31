Alain Minc : “Je n'exclus pas que la crise de la dette arrive avant l'élection présidentielle”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 31/08/2026 à 13:05

Alain Minc, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 31 août 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le débat entre les sept prétendants à l'Élysée organisé jeudi dernier au Medef et les divergences de fond qui s'y sont exprimées, le projet de Jean-Luc Mélenchon d'annuler la dette française détenue par la BCE et sa faisabilité technique, la crédibilité économique des candidats selon le sondage Odoxa pour Le Figaro qui place Marine Le Pen et Édouard Philippe en tête, les économies annoncées par Marine Le Pen sur le train de vie de l'État, les chances de François Hollande et son positionnement sur la TVA sociale, l'allongement de la durée de cotisation et la capitalisation partielle, l'hypothèse d'une candidature unique des socialistes aux Républicains défendue par François Bayrou, le scénario d'un second tour RN-LFI, ainsi que l'actionnariat salarié.