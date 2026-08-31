 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alain Minc : “Je n'exclus pas que la crise de la dette arrive avant l'élection présidentielle”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 31/08/2026 à 13:05

Alain Minc, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 31 août 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le débat entre les sept prétendants à l'Élysée organisé jeudi dernier au Medef et les divergences de fond qui s'y sont exprimées, le projet de Jean-Luc Mélenchon d'annuler la dette française détenue par la BCE et sa faisabilité technique, la crédibilité économique des candidats selon le sondage Odoxa pour Le Figaro qui place Marine Le Pen et Édouard Philippe en tête, les économies annoncées par Marine Le Pen sur le train de vie de l'État, les chances de François Hollande et son positionnement sur la TVA sociale, l'allongement de la durée de cotisation et la capitalisation partielle, l'hypothèse d'une candidature unique des socialistes aux Républicains défendue par François Bayrou, le scénario d'un second tour RN-LFI, ainsi que l'actionnariat salarié.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Presidentielle 2027

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

La ministre française des Armées réagit à l'enlèvement d'un soldat de la Légion en Colombie

information fournie par AFP Video 28 août
2

Crue dans l'Himalaya: près de 700 morts, les secours dans la boue à la recherche des disparus

information fournie par AFP 29 août
1
3

Népal: les opérations de recherche se poursuivent quatre jours après les crues dévastatrices

information fournie par AFP Video 30 août
4

Présidentielle: Attal regrette la "tambouille politique" dans le bloc central

information fournie par AFP Video 30 août
5

Attal assume ses "différences" avec Philippe et ses "idées d'il y a 20 ans"

information fournie par AFP 30 août
1
6

Etats-Unis: lancement du nouveau téléscope spatial de la Nasa

information fournie par AFP Video 30 août
7

Édouard Philippe veut créer un "nouveau parti" ou une "confédération de partis" avec des "candidats uniques" aux législatives

information fournie par AFP 30 août
2
8

Édouard Philippe veut des "candidats uniques" aux législatives

information fournie par AFP Video 30 août
2
1

Droits de douane: le Canada prend des mesures de rétorsion contre les États-Unis

information fournie par AFP Video 24 août
2

La "Coalition des volontaires" réunie à Kiev pour soutenir l’Ukraine

information fournie par AFP Video 24 août
3

Les alliés européens affichent leur soutien à l'Ukraine, malgré les menaces russes

information fournie par AFP 24 août
27
4

A gauche la bataille s'accélère, Glucksmann et Mélenchon lorgnent les écologistes

information fournie par AFP 24 août
1
5

Glucksmann candidat à la présidentielle, la bataille s'accélère à gauche

information fournie par AFP Video 24 août
2
6

Téhéran qualifie d'"illégale" l'expulsion de deux diplomates par la France

information fournie par AFP Video 24 août
2
7

Aude : dégâts dans le village de Pomas au lendemain du passage d'une violente tornade

information fournie par AFP Video 25 août
8

L'Aude frappée par une tornade, des dégâts matériels

information fournie par AFP Video 25 août
1

L'espace Schengen pas "compromis" pendant la crise migratoire à Ceuta, assure Madrid

information fournie par AFP Video 04 août
3
2

CAC 40 : pourquoi la Bourse de Paris bat des records malgré les crises

information fournie par France 24 05 août
3

Ukraine: des frappes russes font au moins 17 morts dans la région de Kiev

information fournie par AFP 05 août
67
4

Au Porge, des maisons et des vies en ruines au retour des sinistrés

information fournie par AFP 03 août
2
5

Le Rhin et le Danube au plus bas : la sécheresse menace l'industrie européenne

information fournie par France 24 04 août
1
6

Mégafeu en Gironde: les cabanes ostréicoles de L'Herbe rouvrent

information fournie par AFP Video 06 août
7

Diaspora africaine : pourquoi le retour vers le continent séduit de plus en plus ?

information fournie par France 24 01 août
1
8

Un "goût de brûlé" ou pas ? : dans le Var, un vigneron dans "l'inconnu"

information fournie par AFP Video 06 août

3 commentaires

  • 13:38

    Il a soutenu François Mitterrand aux élections présidentielles de 1974, 1981 et 1988 Édouard Balladur au premier tour puis Lionel Jospin au second tour[34] de celle de 1995, François Bayrou lors de celle de 2002 et Nicolas Sarkozy lors de celles de 2007 et de 2012 Pour l'élection présidentielle de 2017, il soutient Alain Juppé jusqu'à sa défaite à la primaire des Républicains, puis Emmanuel Macron

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank