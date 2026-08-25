Au lendemain du passage d'une violente tornade, le village de Pomas (Aude) dresse le bilan des dégâts mardi : il y a 39 blessés, dont deux en urgence absolue, et 300 habitations touchées, selon la préfecture. (COMPLETE VIDIC6FC3ZR_FR) IMAGES
Aude : dégâts dans le village de Pomas au lendemain du passage d'une violente tornade
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