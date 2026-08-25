Une semaine après sa première sortie historique, Sophie Adenot s'aventure une deuxième fois à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour terminer sa mission restée inachevée. La sortie extra-véhiculaire (EVA), destinée à remplacer une antenne de communications, doit durer environ six heures et demi. IMAGES
Sophie Adenot débute sa deuxième sortie dans l'espace (Nasa)
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