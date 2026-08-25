Emmanuel Macron arrive à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) aux obsèques du président du groupe macroniste au Sénat François Patriat, l'un de ses plus proche soutiens, décédé le 19 août à l'âge de 83 ans des suites d'un grave accident de vélo. IMAGES
Début des obsèques du sénateur François Patriat en Côte-d'Or
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