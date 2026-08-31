Olivier Faure officiellement candidat à la présidentielle, Marine Le Pen toujours en tête des sondages, Edouard Philippe en déplacement à Tourcoing, tour d'horizon de la rentrée des politiques avec Mathieu Doiret de l'Institut IPSOS.
France : les politiques font leur rentrée
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