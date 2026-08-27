Sophie Boissard : « Avec les bonnes habitudes de vie, on peut gagner 10 ans en bonne santé »

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 27/08/2026 à 15:07

Cinq canicules se sont succédé en deux mois et les taux d'intérêt à 10 ans sur la dette française ont dépassé 4,10 %, du jamais vu depuis la crise financière de 2008. Sophie Boissard, directrice générale de Clariane, était l'invitée d'une émission spéciale d'Ecorama enregistrée à La REF du Medef, à Roland Garros, à Paris, un rendez-vous dont Boursorama est partenaire média. Parmi les sujets abordés : l'équipement des maisons de retraite face à la chaleur et la part des lits climatisés en France, le renforcement des équipes et la surveillance de l'hydratation des personnes âgées pendant les canicules, un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 4,6 % et la poursuite de la remontée des taux d'occupation, les refinancements du groupe et l'avancement du programme de cession d'actifs, l'inquiétude des chefs d'entreprise à huit mois du scrutin présidentiel, et les propositions de La France insoumise sur la taxation des héritages au-delà de 12 millions d'euros et l'interdiction des milliardaires.