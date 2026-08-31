Réunis à Bichkek, capitale du Kirghizstan, les dirigeants de l’Organisation de coopération de Shanghai veulent renforcer un espace économique moins dépendant de l’Occident. Pour Moscou et Téhéran, le bloc offre des outils permettant d’atténuer, voire de contourner les sanctions.
L’OCS, bouée de sauvetage de la Russie et de l’Iran face aux sanctions
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