Guillaume Texier : “Rexel s’est repositionné sur des tendances extrêmement porteuses”

information fournie par Ecorama • 27/08/2026 à 13:42

Le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'enlise, Donald Trump parle désormais de guerre économique, le pétrole a dépassé les 90 dollars et les taux souverains sont remontés un peu partout cet été. Guillaume Texier, directeur général de Rexel, était l'invité d'une émission spéciale d'Ecorama enregistrée à La REF du Medef, à Roland Garros, à Paris, un rendez-vous dont Boursorama est partenaire média.

Parmi les sujets abordés : une France qui s'endette plus cher que l'Espagne, l'Italie et même la Grèce avec un spread franco-allemand au plus haut depuis janvier, la reconduction attendue de la surtaxe sur les bénéfices des grands groupes, un premier semestre marqué par un chiffre d'affaires en hausse de 5%, les pays et segments à l'origine de cette croissance plus forte qu'escompté, l'effet de la hausse du prix du cuivre répercutée aux clients, les difficultés du Royaume-Uni et de l'Allemagne, les tendances de fond que sont les bornes de recharge électrique et la rénovation énergétique des bâtiments, et la vitalité du marché américain qui pèse 40 % de l'activité.