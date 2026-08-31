Marchés : une inflation préoccupante aux USA ?

information fournie par Ecorama • 31/08/2026 à 13:00

Les marchés attendaient un signal de la part du patron de la Fed, ils l'ont eu. Kevin Warsh a prononcé vendredi à Jackson Hole son premier grand discours, avec un ton ferme sur l'inflation, jugée préoccupante après 3,7 % en juillet et toujours loin de la cible de 2 %. Les investisseurs anticipent désormais une probabilité de 60 % d'une hausse des taux en septembre. Comment Wall Street a-t-elle accueilli ce message restrictif mais clair, et relever les taux serait-il pour la Fed une façon d'affirmer son indépendance face à Donald Trump ? L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 31 août 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.