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Marchés : une inflation préoccupante aux USA ?

information fournie par Ecorama 31/08/2026 à 13:00

Les marchés attendaient un signal de la part du patron de la Fed, ils l'ont eu. Kevin Warsh a prononcé vendredi à Jackson Hole son premier grand discours, avec un ton ferme sur l'inflation, jugée préoccupante après 3,7 % en juillet et toujours loin de la cible de 2 %. Les investisseurs anticipent désormais une probabilité de 60 % d'une hausse des taux en septembre. Comment Wall Street a-t-elle accueilli ce message restrictif mais clair, et relever les taux serait-il pour la Fed une façon d'affirmer son indépendance face à Donald Trump ? L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 31 août 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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Inflation

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