Le CAC 40 a signé un nouveau record historique en clôture mardi, cinq mois après son précédent sommet. Une performance qui peut surprendre alors que la dette française atteint des niveaux record, que les tensions géopolitiques restent fortes et que l'économie mondiale demeure sous pression. Explication d'un paradoxe qui s'explique d'abord par les résultats des grandes multinationales.
CAC 40 : pourquoi la Bourse de Paris bat des records malgré les crises
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