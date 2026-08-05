Ukraine: des frappes russes font au moins 17 morts dans la région de Kiev

Vue d'un incendie après des frappes de missiles balistiques russes, le 5 août 2026 à Kiev ( AFP / Evgen KOTENKO )

Des frappes russes nocturnes ont fait au moins 17 morts à Kiev et dans sa région et détruit des sites logistiques, ont annoncé mercredi les autorités, le président Volodymyr Zelensky exhortant à nouveau ses alliés à lui fournir des intercepteurs de missiles balistiques "pour sauver des vies".

L'Ukraine n'a pas pu abattre un seul missile russe lors de cette nouvelle attaque, selon un rapport de l'armée de l'air, alors que la Russie a intensifié ses bombardements sur la capitale et sa région ces dernières semaines.

L'armée russe a tiré 115 drones et 28 missiles à haute vitesse, notamment balistiques, a indiqué l'armée de l'air. Si elle a précisé avoir abattu 98 drones, elle n'a mentionné aucun missile alors que Kiev déplore depuis des semaines un manque de munitions antibalistiques.

"Des intercepteurs de missiles balistiques auraient pu sauver la vie de ceux qui sont morts aujourd'hui", a déploré Volodymyr Zelensky, jugeant "essentiel que nos partenaires comprennent que les retards dans leur livraison ou la réticence à fournir des systèmes antibalistiques conduisent précisément à de telles pertes humaines".

Il a indiqué que 44 personnes avaient été blessées à Kiev et dans sa région, et déploré la mort de 17 personnes au total.

Dans la capitale, une femme a été tuée, a indiqué l'administration militaire de la capitale. Parmi les autres victimes, huit ont été retrouvées dans une gare d'un village situé à une trentaine de km de la capitale, selon le chef de l'administration locale, Vitaly Bigun.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir frappé des centres de transport, de logistique et de distribution stockant ou fournissant, selon Moscou, du matériel militaire et des drones.

"Cauchemar"

Un journaliste de l'AFP a entendu une dizaine de fortes explosions aux alentours de 00H00 (21H00 GMT). Un peu plus de cinq heures plus tard, une épaisse fumée s'élevait encore au-dessus de la capitale et une odeur de brûlé persistait dans l'air, selon une journaliste de l'AFP.

"La nuit dernière était juste horrible. Pour la première fois, le manque de missiles antibalistiques s'est fait sentir - la maison tremblait", a témoigné à l'AFP Tetiana Dremak, une habitante de Kiev.

"Je veux juste quitter Kiev le plus vite possible pour que cette horreur, ce cauchemar, se termine", a-t-elle ajouté, estimant que vivre dans la capitale était devenu "impossible".

Des habitants attendent à un arrêt de bus à Kiev en Ukraine au lendemain de frappes de missiles balistiques et drones russes, le 5 août 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

"La région de Kiev a encore subi cette nuit l'une des attaques ennemies les plus tragiques qu'elle ait connues à ce jour", a déploré le chef de l'administration militaire régionale, Timour Tkatchenko.

Des dégâts ont été recensés dans "plus de sept lieux" de Kiev et des incendies "dans des entrepôts, touchant une zone étendue", a rapporté l'administration militaire, qui a ajouté que "l'infrastructure résidentielle" avait aussi été endommagée.

"Dans le district de Golosiivsky, deux personnes blessées ont été extirpées des décombres d'un entrepôt qui a été détruit", a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Des images de l'AFP montrent des incendies massifs d'entrepôts. La Poste ukrainienne a indiqué que l'attaque russe avait fait trois morts et huit blessés dans la destruction d'un centre de tri.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes se sont intensifiées des deux côtés d'une ligne de front presque immobile, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

L'Ukraine a intensifié ses frappes contre la Russie et ses territoires occupés par Moscou, notamment contre des sites du géant de l'e-commerce russe Wildberries et des infrastructures énergétiques.

La défense aérienne russe a abattu 107 drones ukrainiens visant la région de Toula, a indiqué mercredi son gouverneur Dmitri Milaïev.

L'un de ces drones s'est écrasé sur un centre de tri de Wildberries, a rapporté le gouverneur, provoquant un incendie - confirmé par l'entreprise, ciblée à de multiples reprises depuis mi-juillet.

Trois personnes ont également été blessées dans la région de Belgorod, selon les autorités locales.