Après l'évacuation de la presqu'île du Cap-Ferret le 24 juillet, les cabanes ostréicoles rouvrent, avec le retour des vacanciers autorisés à rentrer depuis lundi soir.
Mégafeu en Gironde: les cabanes ostréicoles de L'Herbe rouvrent
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