"Il ne s'agit pas de mettre en place une police du vêtement. D'abord, ce sont les Français qui décideront, ou pas, d'une telle mesure, par l'intermédiaire d'un référendum", déclare Jordan Bardella, président du Rassemblement national, avant une réunion du bureau exécutif de son parti, alors que le RN prévoit de "sanctionner le port du voile islamique" par une "amende" s'il arrive au pouvoir, selon les mots de Jean-Philippe Tanguy, lieutenant de Marine Le Pen à l'élection présidentielle.
Amende pour le voile: les Français décideront "par référendum" (Bardella)
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