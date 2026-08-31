L’AS Monaco a battu l’Olympique de Marseille (2-0) grâce à sa nouvelle pépite, Paris Brunner. Grâce à cette victoire, Monaco (6 points) prend la tête de la Ligue 1 après deux journées.
Ligue 1 : Monaco bat Marseille et prend de l'avance grâce à Paris Brunner
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