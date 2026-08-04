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Le Rhin et le Danube au plus bas : la sécheresse menace l'industrie européenne

information fournie par France 24 04/08/2026 à 11:52

Le niveau du Rhin atteint des records historiques de faiblesse. Sur cette voie navigable essentielle pour l'économie européenne, les péniches naviguent à charge réduite, renchérissant le transport des matières premières et faisant peser une nouvelle menace sur l'industrie allemande. Explications.

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