Le niveau du Rhin atteint des records historiques de faiblesse. Sur cette voie navigable essentielle pour l'économie européenne, les péniches naviguent à charge réduite, renchérissant le transport des matières premières et faisant peser une nouvelle menace sur l'industrie allemande. Explications.
Le Rhin et le Danube au plus bas : la sécheresse menace l'industrie européenne
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