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Diaspora africaine : pourquoi le retour vers le continent séduit de plus en plus ?

information fournie par France 24 01/08/2026 à 22:14

Après des décennies marquées par les départs, un mouvement inverse semble émerger. De plus en plus de membres de la diaspora africaine envisagent de revenir sur le continent pour investir, entreprendre ou s'y installer.

À l'occasion du sommet Le Grand Retour de la Diaspora, organisé à Abidjan par l'entrepreneuse Esther Boua, le Journal de l'Afrique s'intéresse à cette nouvelle dynamique. Quels sont les moteurs de ce retour ? Quels secteurs attirent les investisseurs ? Quels obstacles persistent pour celles et ceux qui souhaitent franchir le pas ?

Fatimata Wane reçoit Esther Boua pour évoquer les enjeux économiques, sociaux et identitaires de ce phénomène qui dépasse largement le cadre d'un seul événement. Les informations sur l'événement et son programme sont présentées par les organisateurs dans leur dossier officiel.

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