Images de toitures arrachées et de bâtiments endommagés à Pomas, dans l'Aude, commune touchée le passage d'une tornade alors qu'une partie du Sud-Ouest était en vigilance orange pour orages. Une quarantaine de personnes ont été blessées, dont 15 hospitalisées, et 300 maisons endommagées, selon un bilan de la préfecture lundi soir. IMAGES
L'Aude frappée par une tornade, des dégâts matériels
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