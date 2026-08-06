"La grosse interrogation, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir des goûts de brûlé ou pas pendant la vinification" se demande Grégory Guibergia, vigneron dans le Var, touché par les incendies.
Un "goût de brûlé" ou pas ? : dans le Var, un vigneron dans "l'inconnu"
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