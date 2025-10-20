Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet Asterès, est l'invité de la Grande Interview et évoque la dégradation de la note de l'Etat français par S&P, le coût de la suspension de la réforme des retraites pendant deux ans ou encore les questions de fiscalité des plus riches qui vont occuper les débats budgétaires. Ecorama du 20 octobre 2025 présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Nicolas Bouzou : "Revenir sur la réforme des retraites, c'est du masochisme !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
