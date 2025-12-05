Le président français Emmanuel Macron arrive à l'université du Sichuan à Chengdu et s'offre un bain de foule en ce dernier jour de son déplacement en Chine, après les échanges ardus de la veille sur l'Ukraine et le commerce. IMAGES
Chine: Emmanuel Macron arrive à l'université du Sichuan
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro