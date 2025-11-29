Le pape Léon XIV rencontre les chefs des Églises et des communautés chrétiennes à l'église syriaque orthodoxe de Mor Ephrem, au troisième jour de sa visite en Turquie. IMAGES
Le pape Léon XIV rencontre les chefs des Églises en Turquie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro