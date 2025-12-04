Le Sénat a adopté largement la partie dédiée aux recettes du projet de budget de l'Etat pour 2026, après l'avoir largement remaniée par rapport à la copie initiale du gouvernement, supprimant notamment plusieurs milliards d'euros de hausses de prélèvements.
Le Sénat a adopté la partie "recettes" du budget de l'Etat
