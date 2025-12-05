Au programme ce matin : Biomérieux , Eramet , Meta, Sanofi , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 04/12/2025
Valeurs associées
|104,200 EUR
|Euronext Paris
|-1,98%
|50,500 EUR
|Euronext Paris
|-2,51%
|661,5300 USD
|NASDAQ
|+3,43%
|84,570 EUR
|Euronext Paris
|-1,25%
|7,200 EUR
|Euronext Paris
|+1,19%
