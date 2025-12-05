 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 04/12/2025

information fournie par Libertify 05/12/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Biomérieux , Eramet , Meta, Sanofi , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

BIOMERIEUX
104,200 EUR Euronext Paris -1,98%
ERAMET
50,500 EUR Euronext Paris -2,51%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
661,5300 USD NASDAQ +3,43%
SANOFI
84,570 EUR Euronext Paris -1,25%
VOLTALIA
7,200 EUR Euronext Paris +1,19%

