Inde: Poutine arrive pour une réunion bilatérale avec Modi

information fournie par AFP Video 05/12/2025 à 10:02

Le président russe Vladimir Poutine arrive à la Hyderabad House à New Delhi pour une réunion bilatérale avec le Premier ministre indien Narendra Modi. IMAGES

Vladimir Poutine
