Le président russe Vladimir Poutine arrive à la Hyderabad House à New Delhi pour une réunion bilatérale avec le Premier ministre indien Narendra Modi. IMAGES
Inde: Poutine arrive pour une réunion bilatérale avec Modi
