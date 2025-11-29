Au programme ce matin : Arcelor Mittal, Forvia , Intel, Kering , LVMH . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 28/11/2025
Valeurs associées
|37,180 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,45%
|12,100 EUR
|Euronext Paris
|+3,60%
|40,7600 USD
|NASDAQ
|+10,73%
|292,800 EUR
|Euronext Paris
|-1,15%
|635,500 EUR
|Euronext Paris
|+1,29%
