Le Liban appelle l'Onu à faire pression sur Israël pour le respect du cessez-le-feu

Photo fournie par le Parlement libanais du président du Parlement libanais Nabih Berri, devant à droite, recevant la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, à Beyrouth, au Liban, le 5 décembre 2025 ( LEBANESE PARLIAMENT / Handout )

Le président libanais Joseph Aoun a demandé vendredi à une délégation du Conseil de sécurité de l'Onu en visite dans le pays à faire pression sur Israël pour qu'il respecte le cessez-le-feu avec le Hezbollah pro-iranien.

Ce dernier, entré en vigueur il y a un an après une guerre meurtrière, reste très fragile, avec l'intensification ces dernières semaines de frappes aériennes israéliennes contre des cibles du mouvement pro-iranien, accusé de se réarmer.

M. Aoun "a insisté sur la nécessité de faire pression sur la partie israélienne pour mettre en oeuvre le cessez-le-feu et son retrait" du sud du Liban où Israël maintient une présence dans cinq positions à la frontière entre les deux pays, selon un communiqué de la présidence libanaise.

Il a aussi souligné "l'engagement de la partie libanaise à appliquer les résolutions internationales", et appelé à "soutenir l'armée libanaise dans sa mission" de désarmement du Hezbollah.

La délégation des quinze diplomates onusiens est arrivée à Beyrouth après avoir visité Damas la veille pour apporter son soutien aux autorités de transition syriennes.

Elle doit rencontrer plusieurs responsables libanais vendredi, et se rendra samedi dans la région frontalière du sud, accompagnée de l'émissaire américaine pour le Proche-Orient Morgan Ortagus.

Le Liban et Israël ont eu cette semaine de premières discussions directes depuis des décennies, qualifiées de "positives" côté libanais. Mais Israël a de nouveau bombardé jeudi le sud du Liban, disant viser des infrastructures militaires du Hezbollah.