La Coupe du monde 2026 n’a jamais été aussi proche. Le tirage au sort de la compétition planétaire a lieu aujourd’hui à Washington, en présence notamment de Donald Trump. Les 48 équipes seront réparties dans 12 groupes de quatre. Elles auront ensuite six mois pour se préparer au plus grand événement sportif de la planète, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet.
Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, c’est aujourd’hui à Washington
