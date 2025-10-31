 Aller au contenu principal
LFI : les actionnaires du CAC 40 sont-ils des « parasites » ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 31/10/2025 à 14:10

Le député LFI Aurélien Le Coq a qualifié les actionnaires du CAC 40 de « parasites » qui empêchent l’argent de revenir dans l’économie réelle. Une formule choc qui vise 7 millions de Français. Mais économiquement, a-t-il tort ou raison ? Dividendes, chômage, réinvestissement, pouvoir d’achat : faut-il revoir notre regard sur l’actionnariat ou dénoncer une caricature politique ? On démêle le vrai du faux avec Cyprien Boganda, journaliste et chef de la rubrique éco-social à l'Humanité et Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama "On va pas se fâcher" du 31 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Budget France
CAC 40

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

4 commentaires

  14:52

    Le député LFI avec sa retraite par capitalisation est donc un parasite. :)

Signaler le commentaire

Fermer

