Le député LFI Aurélien Le Coq a qualifié les actionnaires du CAC 40 de « parasites » qui empêchent l’argent de revenir dans l’économie réelle. Une formule choc qui vise 7 millions de Français. Mais économiquement, a-t-il tort ou raison ? Dividendes, chômage, réinvestissement, pouvoir d’achat : faut-il revoir notre regard sur l’actionnariat ou dénoncer une caricature politique ? On démêle le vrai du faux avec Cyprien Boganda, journaliste et chef de la rubrique éco-social à l'Humanité et Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama "On va pas se fâcher" du 31 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
LFI : les actionnaires du CAC 40 sont-ils des « parasites » ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
