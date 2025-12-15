 Aller au contenu principal
Des centaines de teckels en tenue de Noël défilent dans Hyde Park, à Londres

information fournie par AFP Video 15/12/2025 à 18:26

Du pape au Grinch, des centaines de teckels en costumes se sont rassemblés à Hyde Park pour une promenade de Noël. Ana Rodriguez organise depuis huit ans ces rendez-vous pour teckels à Londres et estime que l’événement a été son plus grand à ce jour, avec environ 1.000 chiens saucisses participant à la ballade.

