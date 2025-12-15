Les portes du musée du Louvre sont closes en raison d'une assemblée générale de ses personnels, appelés à une grève reconductible contre les conditions de travail. IMAGES
Appel à la grève au Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin
