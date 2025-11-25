 Aller au contenu principal
Replay / Revivez la 24e édition des Investor Awards de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 25/11/2025 à 16:32

L'édition 2025 des Investor Awards, organisée par BoursoBank, s'est déroulée mardi 4 novembre au Musée du quai Branly – Jacques Chirac et a été diffusée en direct sur le site Boursorama.com. Investisseurs particuliers et professionnels se sont mobilisés en nombre pour désigner les lauréats parmi l'ensemble des sociétés cotées du CAC 40 et du SBF 120.

Le palmarès dévoilé par Ariel Wizman a été établi d'après les résultats d'une vaste enquête en ligne qui s'est déroulée du 13 août au 5 octobre 2025 sur Boursorama.com. Réalisée avec OpinionWay, cette étude a enregistré une participation record avec 218 000 votes. Ce record illustre l'intérêt croissant des Français pour l'investissement financier, particulièrement sur les valeurs de renom que représentent les sociétés cotées.

Les internautes se sont ainsi prononcés en faveur des sociétés cotées ayant le mieux répondu à leurs attentes ou développé les meilleures pratiques, en termes de performance financière, innovation, investissement responsable, pédagogie, développement international…

Le prix de la performance financière récompense la société capable de générer le plus de bénéfices à moyen terme, selon les internautes, quand le prix de la clarté est décerné conjointement par la société Labrador Transparency qui a sélectionné cinq sociétés parmi celles du SBF 120 (hors CAC 40) sur la base de 14 critères de langage clair.

Le prix du jeune talent salue, quant à lui, une introduction en Bourse réalisée avec succès au cours du dernier semestre 2024/premier semestre 2025, et celui de la valeur d'avenir une entreprise parmi le top 10 des meilleures valeurs boursières de ces cinq dernières années.

Enfin, un nouveau prix a fait son entrée au palmarès : celui de la raison d'être qui incarne le projet de long terme et les valeurs dans lesquelless s'inscrit l'entreprise.

La cérémonie a été précédée d'une table ronde, diffusée également en direct sur Boursorama.com et portant sur un enjeu fort : «Quel choix pour l'Europe : se réinventer ou disparaître ?».

Pour en débattre et décrypter les freins structurels du modèle européen ainsi que ses forces et ses atouts, trois intervenants étaient réunis sur le plateau autour de Laurent Grassin, directeur média de Boursorama : Natacha Polony, fondatrice de la revue L'Audace! et essayiste, André Loesekrug-Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative (JEDI), et Jean-Christophe Bas, vice-président de l'Institut Aspen et professeur à l'IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques).

