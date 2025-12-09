"On est obligé de voter pour à cause de l'irresponsabilité des députés qui sont censés soutenir ce gouvernement et qui veulent à la fois le beurre et l'argent du beurre", affirme Romain Eskenazi, député PS du Val-d'Oise à propos du projet de budget de la Sécurité sociale, que Sébastien Lecornu espère faire adopter en fin de journée. SONORE
Le PS "obligé" de voter pour le budget de la Sécu (député PS)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro