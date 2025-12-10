Budget de la Sécu adopté : sur la CSG, qui va payer l’addition ?

information fournie par Ecorama • 10/12/2025 à 14:05

Adopté de justesse à l’Assemblée nationale, le budget de la Sécurité sociale introduit plusieurs mesures marquantes : gel de l’âge légal de départ en retraite, revalorisation des pensions pour certaines mères de famille, hausse de la CSG sur une partie des revenus du capital et ajustements dans le remboursement des médicaments. Une victoire parlementaire pour l’exécutif, mais dont la portée reste à confirmer alors que le budget de l’État poursuit son parcours au Sénat. Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 9 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com