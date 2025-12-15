Christophe Périllat, directeur général de Valeo , spécialiste mondial des technologies automobiles, était l'invité de l'émission Ecorama du 15 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la réaction des marchés au plan ELEVATE 2028, l’année de transition 2026, le carnet de commandes de Valeo, les incertitudes du marché automobile mondial, la montée en puissance des véhicules électriques, l’impact de l’IA et de la robotique, les marges et la dette de l’entreprise, la valorisation du titre en Bourse, ainsi que la décision européenne sur l’interdiction des ventes de voitures thermiques en 2035.
Christophe Périllat (DG de Valeo) : "Notre performance actuelle n'est pas en ligne avec le cours de Bourse !"
Valeurs associées
|11,335 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro