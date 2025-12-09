 Aller au contenu principal
Ballons bélarusses: la Lituanie décrète "une situation d'urgence"

information fournie par AFP Video 09/12/2025 à 17:02

La Lituanie a déclaré mardi une situation d'urgence et va déployer des troupes près de la frontière bélarusse afin de lutter contre l'afflux de ballons de contrebande, qualifié par Vilnius et Bruxelles d'"attaque hybride" menée par le régime de Minsk.

