Sébastien Lecornu a réaffirmé en Conseil des ministres son "objectif" de "doter la France d'un budget" de l'Etat "d'ici au 31 décembre", jugeant que c'était "possible", rapporte la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon devant la presse, ajoutant que "la balle est aujourd'hui dans le camp du Parlement et significativement de la droite sénatoriale".
Bregeon: Lecornu juge "possible" de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro