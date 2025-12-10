Les particuliers à l’origine d’une bulle sur l’or et sur les actions liées à l’IA ?

information fournie par Ecorama • 10/12/2025 à 14:10

La Banque des règlements internationaux tire la sonnette d’alarme : l’or, en hausse de 60 % depuis le début de l’année, et les actions américaines dopées par l’IA, progressant de 15 à 20 %, atteignent des niveaux jugés caractéristiques d’une bulle. Pour la première fois depuis cinquante ans, ces deux actifs évoluent simultanément dans une zone de surchauffe. L’institution pointe l’engouement des particuliers comme moteur de cette flambée et s’interroge sur les risques d’un retournement brutal, où leur comportement pourrait amplifier la correction des marchés. L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 9 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com