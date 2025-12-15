Une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney en Australie, où se déroulait la fête juive de Hanoukka, a fait au moins seize morts ce dimanche selon la police. Les autorités évoquent un "attentat terroriste" qui visait la "communauté juive". Les explications avec Brendan Berne, ancien ambassadeur d'Australie en France.
Attentat antisémite à Sydney : l'Australie n'est plus épargée ?
