Annulation de l’interdiction de ventes de voitures thermique en 2035 : une sage décision ?

information fournie par Ecorama • 16/12/2025 à 14:10

Bruxelles doit annoncer de nouvelles flexibilités concernant la fin programmée des ventes de voitures thermiques en 2035. Ces assouplissements, très attendus par le secteur automobile, pourraient ouvrir la voie aux hybrides au-delà de cette échéance et remettre en question le scénario du « tout électrique ». Entre inquiétudes pour la filière électrique déjà lourdement investie, espoirs pour les industriels des batteries et interrogations sur l’impact réel des hybrides en matière de pollution, la décision européenne envoie un signal fort aux constructeurs comme aux consommateurs, mais reste suspendue au vote du Parlement. Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 16 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com