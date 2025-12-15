La femme de l'ancien magnat des médias prodémocratie de Hong Kong, Jimmy Lai, arrive au tribunal accompagnée du cardinal Zen Ze-kiun, avant le prononcé du verdict du procès procès de son mari pour atteinte à la sécurité nationale, l'une des décisions de justice les plus marquantes depuis la rétrocession du territoire à la Chine en 1997. IMAGES
Hong Kong: la famille de Jimmy Lai arrive au tribunal pour le verdict de son procès
