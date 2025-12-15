La mère du journaliste sportif français Christophe Gleizes, condamné début décembre en Algérie à sept ans de prison ferme en appel, a transmis une demande de grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune: "c'est l'appel d'une maman désespérée", confie Sylvie Godard, reçue à huis clos devant la commission des Affaires étrangères du Sénat puis par Gérard Larcher. IMAGES
Les parents du journaliste français Christophe Gleizes reçus au Sénat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro