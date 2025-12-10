Économie de l'inattention : pourquoi la négligence nous coûte si cher ? Françoise Benhamou, présidente du Cercle des économistes et co-auteure de “Négligences. Une économie de l’inattention” (Calmann Lévy), était l'invitée de l'émission Ecorama du 9 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les abonnements fantômes et les désinscriptions impossibles, la fatigue informationnelle, le rôle des plateformes dans l’entretien de notre inattention, les différentes formes de négligence identifiées par les auteurs, ainsi que leurs conséquences économiques, démocratiques et environnementales.
Françoise Benhamou : "Nos petites négligences mises bout à bout peuvent être dramatiques !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
